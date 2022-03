Afacerea Veolia Energie, cel mai mare tun din istoria Ploiestiului. Primarul Volosevici le umple buzunarele francezilor.

Primarul Volosevici le umple buzunarele francezilorPrimarul Ploiestiului, Andrei Volosevici - avocat de profesie, din motive inca necunoscute, a favorizat operatorul francez Veolia punandu-l in postura de a beneficia in mod nesperat si nejustificat de o suma de aproape 18 milioane de euro. Pentru a-si ascunde faptele, edilul capitalei judetului Prahova incearca cu disperare, zilele acestea, sa-i determine pe consilierii municipali - sub pretextul fals ca raman concetatenii fara apa calda si ... citeste toata stirea