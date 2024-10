Ajutorul pentru incalzire se acorda de la 1 noiembrie. Ce modificari a adus Guvernul

Ajutorul pentru incalzire se acorda si in acest insa Guvernul aduce o modificare importanta pentru o anumita categorie sociala. Pensionarii, familiile cu venituri mici si persoanele singure vor beneficia, de la 1 noiembrie 2024 si pana la sfarsitul lunii martie 2025, de ajutor pentru incalzirea locuintei. Acest sprijin este destinat sa acopere costurile pentru gaze naturale, energie electrica, combustibili solizi si petrolieri. In acest an, in cazul pensionarilor ale caror venituri au crescut ... citește toată știrea