Primul mesaj RO-ALERT a fost transmis in jurul orei 22.00 pentru zona Magurele, dupa ce un urs a fost vazut pe DN1A.Mai catre zori, ISU a emis o a doua alerta din acelati motiv. In jurul orei 3.50, localnicii din Blejoi au fost avertizati ca un urs ar fi fost vazut, de asemenea, pe DN1A, pe raza localitatii.Asadar, mare atentie! In situatia de fata ar putea fi vorba chiar de ... citeste toata stirea