Alexandru Rafila: "Am atins varful valului 5, ne asteptam la o scadere. Majoritatea restrictiilor vor fi ridicate in martie"

Ministrul a explicat ca in privinta situatiei din sectiile de terapie intensiva este normal sa se inregistreze un decalaj, astfel ca abia la finalul lunii sectiile ATI vor inregista o situatie mai buna.Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca Romania a ajuns in vaful valului 5 al pandemiei de coronavirus, iar saptamana urmatoare vom avea confirmarea. "Sunt semne ca acolo suntem, in varful valului 5. Saptamana care urmeaza vom avea confirmarea. Opinia mea e ca marti, zi care masoara ... citeste toata stirea