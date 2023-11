ONORANT: Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiesti a primit astazi vizita maestrului Russell McGregor, dirijorul Johann Strauss Ensemble, insotit de doamna Ana-Maria Costea, aceasta vizita fiind inclusa in parteneriatul pe care Filarmonica Ploiesti l-a parafat in luna mai cu Johann Strauss Ensemble, prin care cele 2 institutii au devenit infratite.Trebuie luat in seama faptul ca protocolul semnat intre cele 2 orchestre contine o serie de colaborari, concursuri, competitii, evenimente si ... citeste toata stirea