Ancheta de amploare la Telega! Investigatiile vizeaza infractiuni de EVAZIUNE FISCALA!

Astazi, 12 octombrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, au pus in executare doua mandate de perchezitie domiciliara la sediul unei societati comerciale, din comuna Telega si la domiciliul unei persoane care locuieste in aceeasi comuna, intr-o cauza penala in care se efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala. ... citeste toata stirea