Andrei Volosevici a fost suspendat din PNL

Primarul Ploiestiului a fost suspendat din PNL, formatiunea politica venind astazi cu clarificari in privinta acestei decizii."Biroul Politic Judetean (BPJ) Prahova a decis, in cursul zilei de ieri, suspendarea din Partidul National Liberal a primarului municipiului Ploiesti, Andrei Volosevici. Decizia a fost luata in unanimitate.Principalele motive care au stat la baza deciziei au fost urmatoarele:- refuzul domnului Volosevici de a colabora cu consilierii si echipa PNL pentru rezolvarea ... citeste toata stirea