Andrei Volosevici, primarul in functie al Ploiestiului, achitat definitiv de ICCJ in dosarul in care era acuzat de coriptie

Andrei Volosevici, primarul in functie al Ploiestiului, si fost senator, a fost achitat in dosarul in care DNA il acuza de infractiuni de coruptie, printr-o decizie definitiva a Curtii Supreme Volosevici a fost trimis in judecata in iunie 2016. Procurorii DNA Ploiesti au formulat acuzatii de abuz in serviciu avand drept consecinta obtinerea unui folos necuvenit pentru altul si doua fapte de trafic de influenta.Judecatorii ICCJ au respins joi 15 ianuarie, ca nefondat, apelul declarat de ... citeste toata stirea