Andrei Volosevici, primarul Municipiului Ploiesti, si-a aflat sentinta!

Primarul Municipiului Ploiesti, Andrei Volosevici, care era urmarit penal pentru fapte de coruptie in legatura cu finantarea echipei de fotbal Petrolul Ploiesti, si-a aflat sentinta. Acesta rasufla linistit la aflarea sentintei, dupa ce magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis achitarea acestuia.Andrei Liviu Volosevici, in dosarul in care a fost trimis in judecata de Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti pentru mai multe presupuse fapte de coruptie, ... citeste toata stirea