Angajati Rompetrol si colaboratori ai Rafinariei Vega din Ploiesti, trimisi in judecata de DIICOT. Acuzatiile sunt de inselaciune si fals

Procurorii DIICOT au trimis in judecata dosarul privind privind ecologizarea batalurilor de reziduri petroliere aflate in proprietatea Rafinariei Vega din Ploiesti. Cinci persoane, printre care si reprezentanti ai Rompetrol, au fost deferiti justitiei. Diana Teodor, Robert Ianau, Felicia Andrei, Adrian Laurentiu Mihai, Radu Bogdan Teodor sunt cei cinci inculpati trimisi in judecata de procurorii DIICOT Ploiesti intr-un dosar avand ca obiect constituirea unui grup infractional organizat, ... citeste toata stirea