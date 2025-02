Ani grei de inchisoare pentru parintii care si-au omorat fetita de trei ani prin oparire. Decizie este definitiva.

Magistratii Curtii de Apel Ploiesti au pastrat decizia Tribunalului Prahova in cazul parintilor care si-au omorat fetita de aproape trei ani, prin oparire. Acestia au primit 22, respectiv 20 de ani. Bunica fetitei, care primise, in prima instanta, o pedeapsa cu executare de 8 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de lasare fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate, a scapat. dupa ce fapta s-a prescris. Decizia instantei este definitiva."Decizia definitiva in cazul socant al ... citește toată știrea