ANUNT de ultim moment pentru elevii care termina Gimnaziul dar si pentru cei care se pregatesc sa dea Bacalaureatul!

Astazi, 25 ianuarie 2023, conducerea Ministerului Educatiei a avizat, in cadrul Comisiei de Dialog Social, Ordinul privind organizarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului national de Bacalaureat, in anul scolar 2022 - 2023.* Lista continuturilor pentru simularea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2022 - 2023, precum si lista continuturilor pentru simularea probelor scrise ale ... citeste toata stirea