ANUNT de ultim moment privind contextul reinceperii furnizarii APEI CALDE in Ploiesti

Primaria Municipiului Ploiesti informeaza cetatenii ca operatorul S.C. Termo Ploiesti S.R.L. a incheiat contractul-cadru cu OMV Petrom pentru furnizarea gazelor naturale la CET Brazi."Precizam ca municipalitatea are asigurate in buget sumele necesare pentru achitarea contravalorii facturilor ce vor fi emise in cadrul acestui contract.De asemenea, astazi, au redevenit functionale Centralele Termice 23 August si Bucov, fapt ce permite incarcarea instalatiilor cu apa calda si reluarea ... citeste toata stirea