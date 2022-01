In urma avariei la o conducta ce a dus la scurgerea de produs petrolier direct pe sol, pe o suprafata de aproximativ 500 mp in municipiul Ploiesti, prefectul judetului Prahova, Virgiliu Daniel Nanu a cerut institutiilor abilitate sa faca verificarile necesare pentru a stabili cauzele exacte ale acestui eveniment si sa ia masurile care se impun in asemenea cazuri.Cauza ... citeste toata stirea