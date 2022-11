Anuntul ITM Prahova in legatura cu zilele libere din aceasta saptamana

Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova reaminteste angajatorilor prahoveni ca zilele 30 noiembrie (Sfantul Andrei) si 1 Decembrie (Ziua Nationala a Romaniei) sunt declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, potrivit art. 139, alin. 1, din Legea nr 53/2003 - Codul Muncii (republicat, cu modificarile si completarile ulterioare).De la interdictia de a munci in zilele de sarbatoare legala sunt exceptati salariatii din unitatile sanitare si cele de alimentatie publica, in scopul ... citeste toata stirea