In conditiile in care noul an scolar incepe luni, municipiul Ploiesti se confrunta cu o serie de probleme ce afecteaza siguranta cetateanului si binele comunitatii. De la acte de vandalizare a locurilor de joaca, jaf si talharie in mijlocul zilei, pana la profanarea mormintelor in cimitire, semnele sunt clare: avem nevoie de o strategie eficienta de combatere a violentei. Acestea nu sunt doar daune materiale, deoarece creeaza un mediu nesigur pentru rezidenti. Mai grav, astfel de actiuni ii ... citeste toata stirea