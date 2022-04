APIA primeste Cererile de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina aferente trimestrului I 2022

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrul Judetean Prahova, informeaza potentialii beneficiari ca primeste Cereri de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura aferente trimestrul I al anului 2022 (perioada 01.01. - 31.03.2022), in conformitate cu HG nr.1174/2014 si OMADR 1727/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.Avand in vedere faptul ca ultima zi de depunere al cererilor de ... citeste toata stirea