AR TREBUI sa intereseze: Incep inscrierile la Olimpiada A.S.F., un concurs national de educatie financiara pentru elevii claselor a VIII-a si a XI-a!

Autoritatea de Supraveghere Financiara, in parteneriat cu Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania, organizeaza cea de a doua editie a concursului national de educatie financiara - Olimpiada A.S.F., dedicat tuturor elevilor de clasa a VIII-a si a XI-a din Romania.Inscrierile la concurs pot fi efectuate in perioada 4-17 octombrie 2022.IMPORTANT: Concursul este structurat in trei etape si se va desfasura online in perioada 26 noiembrie 2022 - 25 martie 2023, ... citeste toata stirea