Ariana, o tanara de numai 23 de ani are nevoie de noi! Cancerul a recidivat si s-a raspandit agresiv. Este o poveste contratimp al carei final depinde doar de noi!

Viata loveste din nou aceasta familie greu incercata, dar mai ales pe Ariana! "Viata mi-a aratat, din pacate, si partea ei dureroasa! Anul trecut am cunoscut mai mult decat mi-as fi dorit Cancerul, mai exact Gliom , Grad 4. Am fost alaturi de cativa prieteni in lupta asta dureroasa , unele cu final fericit , altele ..mai putin!"Ariana Vlaicu, o tanara de doar 23 de ani, diagnosticata anul trecut cu Gliom, Grad 4, un cancer extrem de agresiv si o cu rata de supravietuire de doar 5 ani trece ... citește toată știrea