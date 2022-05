Asistentul medical de la Spitalul Voila, acuzat ca a abuzat sexual un pacient, retinut pentru 24 de ore de politistii din Campina

Marian Bumbacea (39 de ani), asistentul medical care a abuzat sexual un tanar in varsta de 18 ani, pacient al Spitalului de Psihiatrie Voila Campina, a fost retinut pentru 24 de ore de politisti. Individul si-a recunoscut faptele in timpul audierii care a avut loc marti, potrivit unor surse apropiate de ancheta. "In urma probatoriului administrat, fata de barbatul de 39 de ani a fost luata masura retinerii pentru 24 de ore, urmand ca maine sa fie prezentat unitatii de parchet competente in ... citeste toata stirea