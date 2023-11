"Vineri, 17.11.2023, ora 11.45, in cadrul deschiderii programului "CosmoCronici", va fi prezentata cartea - surpriza "Carnet de zbor", o lucrare unica in peisajul literar in general si aviatic in special !Aceasta carte a existat doar in cateva exemplare facute de mana la copiator, adevarate bijuterii, dar numai pentru rudele si prietenii norocosi.De azi este pentru oricine iubeste povestile adevarate, ... citeste toata stirea