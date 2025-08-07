Editeaza

Astazi, zi de doliu national. Funeralii de stat pentru fostul Presedinte Ion Iliescu. Programul ceremoniilor

Fostul Presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, va fi inmormantat astazi. Autoritatile au stabilit programul ceremoniilor.

Miercuri au fost momente emotionante la priveghiul lui Ion Iliescu la Palatul Cotroceni. Oamenii au venit si s-au rugat, in semn de respect pentru primul presedinte al Romaniei democrate. Au fost imagini simple, decente si impresionante.

Fostul Presedinte Ion Iliescu va fi inmormantat cu toate onorurile. Ziua de joi, 7 august, este declarata zi de doliu national si se vor ...citește toată știrea

