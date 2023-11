Ploiesti, in ceas de seara... Brrr!!! Daca stai aici in fata Garii- aripa de vis-a-vis de BIG, risti sa-ti pice in cap nu... un colac peste pupaza cumse zice, ci... o increngatura de cabluri incolacite, de zeci de kg. Culmea, fix la baza stalpului chinuit de multimea de cabluri e si o trecere de pietoni, ba unii mai parcheaza chiar pe zebra, sa para mai interesanti, desi langa celalalt trotuar e amenajata PARCARE.Ceea ce e si mai rau e ca situatii de genului ... citeste toata stirea