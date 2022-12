"Au fost odata"... COPIII Revolutiei! Musai sa stie si prahovenii, si bucurestenii, si sucevenii, si tulcenii, si giugiuvenii, si hunedorenii, si satmarenii...

Catalin Andronic s-a nascut pe 23 noiembrie 1989 si pe 23 decembrie un glont razlet a intrat pe geamul apartamentului si l-a nimerit in cap.Nu a fost singurul prunc sacrificat. 37 de copii au murit in acesl sangeros decembrie '89! Pentru LIBERTATE! Pentru ca prin moartea lor si-a multor altoreroi, sa ucidem comunismul, sa scapam din ghearele terorii.A fost clipe, minute, zile de teroare. Nu trebuie sa uitam. Trebuie sa contemplam, sa intelegem si sa facem tot ce ne sta in putinta ca acel ... citeste toata stirea