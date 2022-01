Austrianu, interlopul ploiestean retinut de politisti pentru furt de curent, lasat in libertate de procurori

Sandu Zamfir, alias Austrianu, un temut interlop din Prahova la inceputul anilor 2000, a fost retinut de politisti in timpul unei ample razii desfasurate marti, 18 ianuarie, in cartierele rau famate din Ploiesti. Impreuna cu Austrianu a fost retinut si unul dintre fiii acestuia, Cosmin, ambii fiind acuzati de furt de energie electrica, dar si de inselaciune. In cursul zilei de miercuri, 19 ianuarie, Austrianu si fiul sau au fost lasati in libertate de catre procurori.De numele lui Sandu Zamfir ... citeste toata stirea