In cadrul proiectului national pilot CaravanaEducatiei, initiata de catre Tineretul Social Democrat, autocarul TSD a ajuns, astazi, in Boldesti-Scaeni, unde 25 de elevi din scolile gimnaziale din oras au participat la clasa pe roti in vederea pregatirii la matematica pentru Evaluarea nationala. Acest proiect a debutat in Prahova inca de acum trei saptamani, cu alte 4 cursuri la Limba si literatura ... citeste toata stirea