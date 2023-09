George Simion se vede deja in turul doi al prezidentialelor, dar problemele partidului pe care il conduce sunt din ce in ce mai mari.Seful Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla a dispus un control al AUR dupa mai multe sesizari in mass-media cu privire la modalitatea in care sunt obtinute veniturile partidului si a modului in care AUR a cheltuit, in special, subventia de stat.Toni Grebla a precizat ca AEP verifica legalitatea obtinerii veniturilor si modalitatea in care partidele ... citeste toata stirea