Un autoturism a fost lovit de un tren in cursul zilei de duminica, 26 Noiembrie 2023, in zona Poiana Esapului din statiunea Busteni. Vehiculul s-a tranformat intr-un morman de fiare...Multi uita de regula PRUDENEsEI...Pompierii militari din cadrul Detasamentului de Pompieri Sinaia intervin pentru gestionarea unui cumplit accident feroviar in Poiana Esapului, zona Busteni. Echipele de interventie au ajuns deurgenta la fata locului, pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire a ... citeste toata stirea