Avea "vad" omu, nu gluma! O gandise! Artificii cu toptanul, vandute ilegal in... parcarea unui supermarket din Ploiesti

IPJ Prahova informeaza ca politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au desfasurat o actiune in vederea depistarii persoanelor care comercializeaza articole pirotehnice fara autorizatie, pe raza municipiului Ploiesti.In cadrul investigatiilor, in parcarea unui... supermarket din municipiu, au depistat un barbat in varsta de 43 de ani, din Ploiesti, care comercializa articole pirotehnice, diferite ... citeste toata stirea