Aventurile de cosmar ale unui dambovitean la Ploiesti. Rapit, sechestrat in portbagaj si talharit de hotii din Mimiu

Doi tineri din Prahova, dintre care unul este minor, au fost condamnati la inchisoare cu executare, fiind gasiti vinovati pentru lipsire de libertate in mod ilegal, acces ilegal la un sistem informatic si talharie. Cei doi, Silvian Lunca si Constantin D., au rapit un barbat din Dambovita, l-au fortat sa intre in portbagajul masinii sale, i-au furat banii si cardul din portofel si ulterior l-au abandonat in parcarea unui mall din Ploiesti.Aventura barbatului din Dambovita s-a petrecut in ... citeste toata stirea