Avocat al Baroului Prahova, trimis in judecata de DNA, fiind acuzat ca a cerut mita de 25.000 euro

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui inculpat, avocat in cadrul Baroului Prahova sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de influenta."In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:In luna februarie 2022, inculpatul, in calitate de avocat in Baroul Prahova si impreuna cu celalalt inculpat (cu care s-a incheiat anterior un acord de recunoastere a ... citeste toata stirea