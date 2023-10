"Am ajuns si la ultima zi a Ploiesti Jazz Festival 2023. Suntem tristi ca se termina dar, in acelasi timp, extrem de fericiti ca vom incheia acest eveniment la nivelul cu care ati imbratisat dumneavoastra proiectul nostru: grandios. Si cum cea mai gustoasa bucatica de mancare se lasa la sfarsit pentru a-i dainui gustul cat mai mult si noi am pastrat ce era mai.... delicios tot pentru sfarsit: Rick Margitza Quartet, Roberto Fonseca Trio si Irina Sarbu & Ethnotic Project.In prima parte a serii, ... citeste toata stirea