"SUNT CEL MAI TARE JURNALIST PRAHOVEAN !Aceasta poza o dovedeste din plin ! Caci acum cateva minute, in parcul aflat vizavi de C.N. MIHAI VITEAZUL PLOIESTI, in fata bustului lui NENEA IANCU, am facut prezenta fotografie impreuna cu DAVID POPOVICI ! Venit sa se inscrie la BACUL OLIMPICILOR ! Si care a fost de o AMABILITATE cu totul deosebita, proprie MARILOR CAMPIONI", a scris profesorul de Limba Franceza Dan Culicovschi, reputat cadru didactic la C.N. "Mihai Viteazul" pe contul sau de ... citeste toata stirea