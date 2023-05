Teoretic, potrivit calendarului stabilit initial, de luni, 29 mai, trebuie sa inceapa inscrierile la Bacalaureat.Dupa cum arata lucrurile la acest moment, situatia este incerta, mai ales ca sunt numeroase semnale ca GREVA dascalilor continua iar pentru marti sunt anuntate proteste masive in strada, in capitala si nu numai...In conditiile date, profesorii sunt circumspecti si spun ca Bacalaureatul ar fi in pericol, iar asta din cauza faptului ca va fi greu ca dascalii sa incheie mediile ... citeste toata stirea