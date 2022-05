Baiat de 17 ani, atacat de urs la Breaza. A fost emis mesaj Ro-Alert

Un adolescent in varsta de 17 ani a fost atacat de un urs, marti dimineata, in zona orasului prahovean Breaza. Victima este asistat de un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta UPDATE ora 11.05: Stana unde a fost atacat baiatul de 17 ani se afla pe raza comunei Cornu, in imediata apropiere a DN1. Victima a declarat ca a fost atacat de un urs ranit. Este posibil, potrivit autoritatilor locale, sa fie vorba despre ursul lovit de masina pe DN1, in urma cu doua saptamani.UPDATE ora 10.57: ... citeste toata stirea