Barbat din Prahova, amendat dupa ce a folosit sunetul specific alarmelor antiaeriene in timp ce circula cu masina VIDEO

Un barbat din judetul Prahova a fost amendat cu 3000 de lei dupa ce a pornit cu autoturismul prin comuna in care locuieste folosind sunetul unei alarme antiaeriene. Este al doilea astfel de incident din ultimele ore, dupa ce la Sighet doi tineri au pus, printr-un megafon, sunetul unei alarme antiaeriene, strigand "Vine razboiul! Fugiti!". Politistii din Prahova au inceput verificarile dupa ce, vineri seara, iN jurul orei 20:30, au fost sesizati despre faptul ca, in comuna Valea Calugareasca, un ... citeste toata stirea