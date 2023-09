"La data de 7 septembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei nr.2 de politie Ploiesti, in timp desfasurau activitati in cadrul unei actiuni in zona Garii de Sud a municipiului, au observat o persoana care avea un comportament suspect. Astfel, politistii au procedat la interceptarea si legitimarea persoanei in cauza, fiind vorba de un barbat in varsta de 31 de ani din orasul Boldesti-Scaeni.Totodata, in imediata apropiere a acestuia a mai fost depistat un alt barbat in varsta de 27 de ani din ... citeste toata stirea