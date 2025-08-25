Editeaza

Bataie, la ciorba de potroace

Luni, 25 August 2025, ora 16:46
Un scandal a izbucnit, a doua zi dupa o nunta, in Plopeni Sat.

La "ciorba de potroace", tatal proaspatului ginere a inceput sa-si agreseze sotia dupa o discutie in contradictoriu.

Cei prezenti au incercat sa-l opreasca, dar a fost nevoie de sprijinul politistilor. Potrivit IPJ Prahova, "politistii din cadrul Politiei Orasului Plopeni au fost sesizati la data de 17 august, in jurul orei 19:00, printr-un apel de urgenta, de catre o femeie, cu privire la faptul ca mama sa ar fi fost agresata de ...citește toată știrea

