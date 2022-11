In sfarsit!!! Zona pietonala din dreptul cladirilor Unirea-Mercur isi schimba fata si asta IN BINE! Dupa ce ani buni aii riscai sa-ti rupi picioarele si incaltarile printre bucatile de gresie si ciment care pareau tocmai iesite de sub senilele vreunui tractor, cu un aspect cumplit, dezolant, devenit periculos la orice pas, acum ... citeste toata stirea