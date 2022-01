Bizz.club, clubul de networking al Ploiestiului, isi reia activitatea in 2022

Dupa un an 2021 in care intalnirile saptamanale ale clubului de networking-ului s-au desfasurat in sistem online, hibrid si de foarte putine ori membrii clubului s-au reunit in sedintele clasice, bizz.club Ploiesti isi doreste ca, in 2022, sa reuseasca sa ofere un cadru normal de dezvoltare a antreprenorilor care vor sa-si sustina afacerile prin activitate de networking.Intalnirile de networking, care se intamplau in fiecare joi, vor avea aceiasi trei piloni - dezvoltare antreprenoriala, ... citeste toata stirea