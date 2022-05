Bogdan Farcas, artist al Teatrului "Toma Caragiu" din Ploiesti, premiul Gopo pentru cel mai bun actor intr-un rol principal. Filmul care i-a adus trofeul

Bogdan Farcas, artist al Teatrului "Toma Caragiu" din Ploiesti, a castigat trofeul pentru cel mai bun actor intr-un rol principal, pentru rolul sau din filmul "Neidentificat", in regia lui Bogdan George Apetri. Premierea a avut loc, marti 3 mai 2022, in cadrul celei de-a XVI-a editii a Galei Premiilor Gopo, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din Romania.Bogdan Farcas joaca la Teatrul "Toma Caragiu", in cel mai recent spectacol al Sectiei Drama, "Toxic", precum si in ... citeste toata stirea