Deputatul prahovean Bogdan Toader a anuntat, pe pagina sa de socializare, ca in cadrul sedintei de plen a Camerei Deputatilor de spatamana trecuta, s-a votat un proiect de lege prin care cazierul judiciar poate fi eliberat si in format electronic.Noutatea adusa se refera la cresterea operativitatii in obtinerea certificatului de cazier judiciar, in ... citeste toata stirea