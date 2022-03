Bogdan Toader: Dezinformarea, specula si panica, o combinatie extrem de riscanta!

Panica creata aseara in intreaga tara in legatura cu o crestere substantiala a pretului carburantilor, cand mii de soferi din intreaga tara au facut cozi uriase la benzinarii (inclusiv la Ploiesti), l-a determinat pe dliderul PSD Prahova, deputatul Bogdan Toader, sa ia atitudine."Am mai trecut prin astfel de momente, in primele saptamani de pandemie. Tot dezinformarea, stirile alarmiste sau false si propagarea unui lant intreg de mesaje in social-media ne-au manipulat si acum, spre disperarea ... citeste toata stirea