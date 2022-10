Bogdan Toader, vizita in Polonia

Presedintele PSD Prahova, deputatul Bogdan Toader, a participat, saptamana trecuta, la o vizita oficiala in Polonia.Intensificarea cooperarii intre tarile noastre si analiza Poloniei, ca model de succes in absorbtia de fonduri europene, au reprezentat temele principale ale vizitei, respectiv, cea a delegatiei Comisiei pentru administratie publica si amenajarea teritoriului din Camera Deputatilor.Si aceasta pentru ca Polonia a demonstrat in ultimii ani capacitatea sa de reorganizare ... citeste toata stirea