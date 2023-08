"In apropierea bisericii din Boldesti, in zona strazilor Seciului si Valea Bisericii a fost reperat un urs in seara zilei de 16 august!Rugam cetatenii sa fie precauti si sa isi ia masurile necesare de siguranta!In cazul in care intalniti animalul salbatic, va rugam sa nu va apropiati de el!Nu va opriti sa-i faceti poze, nu il hraniti, acesta poate fi agresiv!Apelati imediat numarul unic de urgenta 112!Mentionez ca Primaria Boldesti-Scaeni a incheiat cu A. ... citeste toata stirea