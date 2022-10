BRAVO!!! Echipa de baschet U14 a CSM Ploiesti, debut de sezon cu 3 victorii la diferente astronomice!

Campioana a ultimelor sezoane de la U12 si U13, echipa de baschet juniori U14 a CSM Ploiesti a inceput editia de campionat 2022-2023 in stil mare- dupa cum se exprima reprezentantii clubului, reusind sa castige la diferente foarte mari toate cele trei partide ale primului turneu stagional.Asadar, BRAVO!!!Desfasurat in Sala Sporturilor Olimpia, ieri si astazi, turneul a fost un spectacol ofensiv pentru baietii pregatiti de Ionut Ivan si Marian Angelian, care au avut, in cele trei confruntari, ... citeste toata stirea