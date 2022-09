Cafeaua- ce licoare, ce... poveste! Viata fara ea nu are savoare

Ziua Internationala a Cafelei este o ocazie folosita pentru a promova si a sarbatori cafeaua ca bautura, cu evenimente care au loc acum in locuri din intreaga lume. Prima data oficiala a fost 1 octombrie 2015, asa cum s-a convenit atunci de catre Organizatia Internationala a Cafelei si a fost lansata la Milano.Ziua Internationala a Cafelei. In fiecare an, pe 29 septembrie, americanii sarbatoresc aceasta zi in semn de dragoste pentru cafea. De altfel, in fiecare tara, cafeaua este sarbatorita ... citeste toata stirea