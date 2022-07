Ploiestiul gazduieste primul eveniment de motorsport cu amprenta ZERO de CO2 asupra orasului!Primaria Municipiului Ploiesti sustine etapa a III-a din cadrul Campionatului National de Karting Electric 2022, "Marele ePremiu al Orasului Ploiesti" urmand sa se desfasoare, in acest weekend, pe Bulevardul Independentei.Competitia este organizata de Asociatia Clubul de Karting Bucuresti si se desfasoara sub autoritatea Federatiei Romane de Automobilism Sportiv.Dupa ce a gazduit cu succes primele ... citeste toata stirea