Canicula, "tratata" cu niscaiva corturi, dozatoare de apa si... sfaturi. CNSU anunta prezenta paramedicilor la corturile de prim-ajutor...

Primaria Municipiului Ploiesti informeaza ca in aceasta perioada... FIERBINTE, la propriu, se vor lua o serie de masuri speciale, care sa protejeze ploiestenii fata de efectele temperaturilor ridicate, din aceasta perioada (cod galben - val de caldura si disconfort termic ridicat).Astfel, in mod preventiv, vor fi puse la dispozitia cetatenilor corturi cu dozatoare cu apa rece, in urmatoarele zone: Gara de Sud, Spatiul pietonal "Nichita Stanescu" si Parc dendrologic "Mihai Viteazul".(N.R. ... citeste toata stirea