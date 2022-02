Carciumar condamnat pentru ca a ucis cinci oameni cu "tuica la un leu". Ce pedeapsa a primit

Ion Birlica, un carciumar cunoscut din orasul prahovean Comarnic, a fost condamnat la sase ani si patru luni de inchisoare cu executare, fiind gasit vinovat de ucidere din culpa in forma calificata. Asu', asa cum ii spun apropiatii, a fost acuzat ca a vandut la barul pe care il administreaza bauturi contrafacute, din alcool metilic, iar cinci oameni au murit in anul 2013 dupa ce au consumat lichidul otravitor vandut in carciumar. Prin sentinta data pe 2 februarie 2022, dupa noua ani de la ... citeste toata stirea